HLN GIRO-PRONO. Voorspel hier de top 3 van de tweede tijdrit en WIN een exclusieve 3 liter ‘Jeroboam’-fles Giro-Prosecco

“Remco nog in het roze flikken, was leuk geweest”: Ineos Grenadiers isoleert Evenepoel op slotklim en toont hem wie sterkste collectief heeft

Remco Evenepoel wou in de vierde rit de roze leiderstrui én witte trui van beste jongere in deze Giro verliezen. Opdracht volbracht. Perfecte dag, maar op de slotklim was Evenepoel geïsoleerd, terwijl Ineos Grenadiers nog vijf pionnen telde. Een statement van de Britten na een uitspraak van Evenepoel of de kiem van een probleem dat zich in de slotweek zal stellen?