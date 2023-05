HLN GIRO-PRONO. Voorspel hier de top-3 van de tweede rit in lijn en WIN een exclusieve 3 liter ‘Jeroboam’-fles Giro-Prosecco

Onze commentato­ren Michel Wuyts en Jan Bakelants over de strijd om het roze: “Mét Roglic erbij maakt Remco meer kans om de Giro te winnen”

Eén roze trui, twee topfavorieten, drie weken keiharde koers. De Giro 2023 wordt de boeiendste in jaren. Daarover zijn Michel Wuyts (66) en Jan Bakelants (37) het eens. Over ongeveer al de rest niét. “Je gaat te kort door de bocht, Michel.” “En jij vergeet te snel, Jan.” Dat wordt straks smullen tijdens de liveverslaggeving, nu al een voorproefje. “Er zal veel wanhoop zijn in het peloton.”