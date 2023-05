HLN GIRO-PRONO. Voorspel hier de top 3 van de slotrit en WIN een exclusieve 3 liter ‘Jeroboam’-fles Giro-Prosecco

KIJK. Supporters van ‘Rempo Evekoel’ nog steeds op post, winnaar Denz ei zo na de schlemiel: de hoogtepun­ten van de 14de rit

De veertiende etappe in de Giro is uitgedraaid op een nieuwe kans voor de vluchters. De Duitser Nico Denz pakte zijn tweede ritzege in deze Ronde van Italië na een zinderende finale, al werd hij nog bijna geklopt nadat hij iets te vroeg juichte. Onderweg vielen dan weer supporters van Remco Evenepoel op met een bordje met daarop ‘Rempo Evekoel’. Bekijk hierboven de momenten van de etappe.