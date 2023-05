HLN GIRO-PRONO. Voorspel hier de top-3 van de eerste rit in lijn en WIN een exclusieve 3 liter ‘Jeroboam’-fles Giro-Prosecco

Gouden Giro Michel Wuyts maakt zijn Gouden Gi­ro-ploeg: “Op tal van vlakken is Evenepoel meer getalen­teerd dan Roglic”

Zaterdag is het eindelijk zover: dan gaat de Ronde van Italië van start. Onze analist Michel Wuyts kijkt ook nu weer in zijn glazen bol. Ben jij het eens met Wuyts of denk je er helemaal anders over? Bewijs dat je de grootste kenner bent met de Gouden Giro en maak kans op 5.000 euro cash en nog heel wat andere prachtige prijzen dankzij HLN.