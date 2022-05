Hindley sprint verrassend naar de ritzege op de Blockhaus, medefavoriet Yates zakt compleet door het ijs

Daags voor de rustdag kreeg het Giro-peloton een bergetappe om duimen en vingers van af te likken voorgeschoteld. In de finale wachtten de Passo Lanciano en de slotklim van de Blockhaus, maar ook de beginfase was met drie beklimmingen bijzonder explosief. Het gevecht voor de stekjes in de vlucht van de dag was er dan ook eentje op het scherpst van de snee - onder meer Mathieu van der Poel roerde zich opnieuw, maar de Nederlander geraakte vandaag niet weg.

Wie wél een tijdje in de spits van de koers reden, waren Diego Rosa en Natnael Tesfatsion. De Italiaan en de Eritreeër waren duidelijk de beteren van de koplopers op de Passo Lanciano, waar Rosa als eerste boven kwam en zo de bergtrui overnam van Koen Bouwman. Tesfatsion ging in de afdaling dan weer in de fout. De renner van Drone Hopper-Androni schatte een bocht verkeerd in en dook in het struikgewas, gelukkig zonder al te veel erg.

Rosa kreeg na de afdaling nog het gezelschap van Joe Dombrowski en Nans Peters, maar door het hoge tempo van Ineos Grenadiers was het al snel duidelijk dat we de ritwinnaar in het favorietengroepje moesten zoeken. Dombrowski werd als laatste vluchter ingelopen aan de voet van de Blockhaus, waar de klassementsmannen voor het eerst in deze Giro écht hun troeven op tafel moesten gooien.

Volledig scherm © AFP

Yates zakt door het ijs

Giulio Ciccone en Simon Yates bleken al vrij snel niet over goeie kaarten te beschikken. Al in de eerste hectometers van de Blockhaus moesten de kopmannen van respectievelijk Trek-Segafredo en BikeExchange de andere favorieten laten rijden. Richard Carapaz trok zich daar uiteraard niks van aan en liet zijn ploegmaats van Ineos er stevig de zweep op leggen. Op iets minder dan 5 kilometer van het einde voelde Carapaz dan zelf z'n moment gekomen. De Ecuadoraan kreeg Romain Bardet en Mikel Landa mee, de anderen waren op hun eigen tempo aangewezen.

Carapaz, Landa en Bardet waren duidelijk de beteren, maar ze slaagden er nooit in de achtervolgers definitief uit te tellen. Met als gevolg dat we met een kopgroep van zes de slotkilometer in doken. Carapaz was nog steeds de favoriet, maar de eindwinnaar van 2019 stuitte op een verrassend sterke eindsprint van Jai Hindley. De Australiër van BORA-hansgrohe haalde het knap voor Bardet, Carapaz werd uiteindelijk derde. En het roze? Dat blijft ook de komende dagen om de schouders van Juan Pedro Lopez hangen. De Spanjaard hield uiteindelijk 12 seconden voorsprong over op Almeida. Morgen geniet het Giro-peloton van een rustdag.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

