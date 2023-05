“Hij die iedereen zoveel angst aanjoeg, is plots weg”: buitenlandse media geschokt door abrupte opgave Evenepoel

De abrupte opgave van Remco Evenepoel in de Giro sloeg ook in het buitenland in als een bom. Vele media zien geschokt de wereldkampioen en roze trui vertrekken. “Dit is een enorme klap voor de Giro”, is de algemene teneur. “We dachten echt dat hij deze ronde kon winnen.” Een overzicht.

Gazzetta dello Sport: “Zonder Evenepoel start nieuwe Giro”

“Giro in shock”, is de veelzeggende kop op de cover van Gazzetta dello Sport. In organiserend land Italië hadden ze het abrupte afscheid van topfavoriet Evenepoel natuurlijk niet zien aankomen. “Net nu hij terug het roze had veroverd, moet hij ermee stoppen. De Giro verliest zijn grootste kanshebber op de eindzege. En zeggen dat er na zijn tijdrit nog zoveel commentaar was over zijn nipte zege. ‘s Avonds kregen al die twijfels een verklaring. Dit wilden we absoluut niet zien gebeuren. We dachten oprecht dat de wereldkampioen zijn eerste Giro kon winnen dit jaar.”

Waarop de Gazzetta ook stelt: “Door het afscheid van Evenepoel begint straks een nieuwe Giro. De renner die iedereen zoveel angst aanjoeg, is plots naar huis met de roze trui in zijn koffer bewaard. We weten niet hoe deze ronde verder zal verlopen, maar wat wel zeker is: Evenepoel zal gemist worden.”

L’Équipe: “Enorme klap voor Giro”

Bij het Franse L’Équipe luidt de kop op de frontpagina: “Evenepoel verslagen door corona”. Ook voor hen verliest de Ronde van Italië zijn grootste kanshebber op de eindzege. “Dit is een enorme klap voor de Giro. Evenepoel won de eerste twee tijdritten van de wedstrijd en bereikte de eerste rustdag met een voorsprong op al zijn rivalen. En dan kwam die postieve test.”

AS: “Bijzonder bittere pil voor Remco”

In Spanje rook AS zondagnamiddag al onraad, toen Evenepoel op de persconferentie zei dat hij “moest oppassen dat hij niet ziek werd.” “Het waren woorden die een zeker onbehagen verraadden. Na 22 uur ontplofte vervolgens de bom: Evenepoel moet vertrekken door een positieve covid-test. Dit is een gigantische klap voor de wedstrijd en de fans, die een duel tussen Evenepoel en Roglic door hun neus geboord zien, net nu de beste etappes van de Giro naderen. Dit is een bijzonder bittere pil voor Remco, al is het los van de interne ploegprotocollen ook een opmerkelijke beslissing. Maandag is er een rustdag en dus had de gezondheidstoestand van Remco nog kunnen verbeteren.”

“En zeggen dat het script voor de komende weken perfect was. Alsof het één van de beste films ooit was”, vervolgt AS. “Vier topfavorieten binnen de minuut in het algemeen klassement. De kansen op eindwinst nemen voor de overblijvers natuurlijk exponentieel toe. Vooral het Ineos-duo met Thomas en Geoghegan Hart bewijst een verbeterde versie te zijn van het duo dat in 2020 al de Giro won.”

