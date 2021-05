Hét verhaal van de Zoncolan-rit: klimmer van Jumbo-Visma reed moordende col nog tweede keer (deels) omhoog uit erkentelijkheid voor ploegmakker

Affini en Bennett glipten in de loodzware etappe van gisteren samen mee in de vlucht van de dag. Vóór de beklimming van de Monte Zoncolan was Bennett samen met Bauke Mollema misschien wel de grote favoriet voor de dagzege. Affini werkte zich uit de naad in aanloop naar de finale, maar zijn kopman kon de verwachtingen niet inlossen en werd ietwat teleurstellend zevende.

Jammer voor de ploeg van Wout van Aert en zonde ook van het berewerk van Affini, die compleet leeg nog de Zoncolan moest bedwingen. Bennett besefte dat duidelijk ook, zo blijkt uit een verhaal van fotograaf Jered Gruber.

Volledig scherm Bennett na zijn aankomst op de Zoncolan. © Photo News

“Een held”

“Ik zag Bennett afdalen richting de ploegbus na zijn rit, maar enkele ogenblikken later was hij opnieuw naar boven aan het rijden”, schrijft Gruber op Instagram. “Hij reed aan de zijde van z'n ploegmaat Affini. Ik weet niet wat er gezegd werd, maar iemand die terugdraait om dat ‘ding’ nog eens te beklimmen met een ploegmaat, is voor mij een held.”

Gruber legde het beeld ook vast op de gevoelige plaat (zie bovenaan). Bennett is op die foto te zien in een zwarte jas, terwijl Affini broedelijk z’n arm over de schouder van zijn ploegmaat legt. Hét verhaal van de Zoncolan-rit.

Volledig scherm Affini na zijn aankomst. © Photo News

Volg HIER vandaag de vijftiende etappe op de voet!

Speel mee met de Gouden Giro en maak kans op talloze prijzen!



Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.