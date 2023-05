Het regent opgaves in de Giro: nog maar drie teams zijn op volle sterkte

KIJK. Achter de schermen bij Remco Evenepoel tijdens “vrij saaie” voorberei­ding én bewogen Gi­ro-week: “Niet het einde waar we op hoopten”

“De voorbereiding verliep perfect, dus er is geen reden om gestresseerd te zijn.” En of Remco Evenepoel klaar was voor de Giro. In een video geeft zijn team Soudal-Quick.Step een inkijk in de aanloop naar de Ronde van Italië. Van de euforie tot de teleurstelling, van de vulkaan in Tenerife tot de roze trui.