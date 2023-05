Het houdt niet op voor Primoz Roglic: na Kelderman, Foss, Gesink en Van Emden nu ook Tratnik out voor Giro, Gloag is vervanger

Het houdt maar niet op voor Primoz Roglic en voor Jumbo-Visma. Na Kelderman (geblesseerd), Foss, Gesink en Van Emden (covid) moet de grote favoriet voor de Giro nu ook Jan Tratnik missen. Tratnik viel vrijdag op training. Hij blesseerde zich aan de knie en is, na onderzoek in het ziekenhuis, niet geschikt bevonden voor de Ronde van Italië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tratnik werd vanmorgen tijdens een trainingsritje met de tijdritfiets aangereden door een auto. Bij Jumbo-Visma likten ze nog de wonden van de voorbije dagen, toen eerst Tobias Foss en Robert Gesink en vervolgens Jos van Emden moesten worden vervangen. Maar daar bleef het dus niet bij.

Tratnik kon een afzwaaiende auto niet ontwijken. “Op een brede rechte weg deed hij nog een laatste blokje”, vertelt ploegleider Marc Reef. “Een vrouwtje in een auto van een postorderbedrijf stak de weg over en zag Jan helemaal niet. Tratnik is over de motorkap gegaan en hij heeft daarbij zijn knie bezeerd.” De Sloveen werd prompt naar het ziekenhuis gebracht. Reef: “Uit de MRI is gebleken dat het onmogelijk is voorheen om de Giro te starten.”

Tratnik wordt vervangen door de jonge Brit Thomas Gloag, die vorige maand nog elfde werd in de Ronde van Romandië. U leest dat goed. In die ronde hield covid huis bij Jumbo-Visma.

Volledig scherm Thomas Gloag. © Photo News

Gloag was de eerste reserve bij Jumbo-Visma. Dat hij, toen Foss en Gesink uitvielen, niet in de Giro-ploeg werd gedropt, en ook niet toen Van Emden moest worden vervangen, was uitgerekend omdat ook Gloag de Ronde van Romandië reed. “We hebben besloten dat we die broeihaard mijden en dat we dus geen renners meer oproepen uit Romandië voor deze Giro”, zei ploegleider Addy Engels daar vanmorgen nog over.

Maar nu hebben ze bij Jumbo-Visma blijkbaar geen andere opties meer. Gloag wordt dan toch de laatste nieuwe helper van Primoz Roglic in diens jacht op de eindzege in de Giro d’Italia.

Gloag maakt zijn debuut in een grote ronde. Zeker kan hij niet de rol van Tratnik overnemen, die een landgenoot en een vriend van Roglic is. Gloag mist ook de ervaring van Tratnik, die al drie keer de Giro reed. In 2020 won hij nog een rit in de Ronde van Italië.

Quote We zijn blij dat we iemand hebben die klaar staat om in te vallen. Thomas Gloag heeft de hele voorberei­ding en de hoogtesta­ge meege­draaid. We komen met een sterke vervanger Marc Reef, ploegleider Jumbo-Visma

“Na de coronagevallen van de voorbije dagen is het een nieuwe klap, ook voor Jan Tratnik zelf. Hij heeft zeven weken op de Teide gezeten. De roze trui met Primoz was ook voor hem het grote doel”, zegt ploegleider Reef. “We zijn blij dat we iemand hebben die klaar staat om in te vallen. Thomas Gloag heeft de hele voorbereiding en de hoogtestage meegedraaid. We komen met een sterke vervanger.”

Gloag was vandaag nog thuis. Na contact met de UCI kon de Britse renner ook na het afsluiten van de inschrijvingen aan de deelnemerslijst worden toegevoegd. Fietsen van Gloag moeten vanavond nog uit Nederland naar Italië worden gebracht.

Wat dit nu doet met de kansen van Primoz Roglic op de eindzege in de Giro? Reef: “We hebben er alle vertrouwen in dat we nog voor het hoogst haalbare kunnen gaan. Onze aanpak verandert niet. Primoz is een sterke leider en hij is klaar voor de Giro.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.