Grote namen uit de koers reageren na opgave van Evenepoel: “Hartverscheurend”

“Bedankt Remco, tot volgend jaar!”, is de reactie op de officiële Giro-Twitterpagina. Of ze Evenepoel nog snel in Italië zullen terugzien, is nog maar de vraag. De laars lijkt wel vervloekt voor de wereldkampioen. In 2020 dook hij tijdens de Ronde van Lombardije de ravijn in met zware gevolgen, een jaar later maakte hij een weinig geslaagde rentree in de Ronde van Italië. En nu nekt Covid Remco in de Giro. “Als het dit jaar niet goed afloopt, ga ik nooit nog in Italië rijden, zei Remco me al.” Een quote van mama Agna in een gesprek met VTM vorige week (zie video hierboven)