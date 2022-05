Girowinnaar Jai Hindley droomt van meer: "Waarom zou ik de Tour niet kunnen winnen?”

De 26-jarige Australiër van BORA - Hansgrohe is momenteel op vakantie in Italië, maar maakte dinsdagochtend tijd voor de pers. De Giro was zijn vijfde grote ronde. Eerder was hij ook al van de partij in de Vuelta, in 2018, zijn debuut in een drieweekse rittenkoers, de andere keren ging hij in Italië van start. Veel vragen gingen over de Tour de France. “Ik heb de Tour nog nooit gereden en kijk er wel naar uit om dat ooit wel te doen”, zei Hindley. “Dit is mijn vijfde profjaar, maar in de Tour was ik dus nog niet. Het zou wel mijn volgende grote doel kunnen zijn. Het zou een enorme stap vooruit zijn, maar ik denk niet dat ik al meteen in mijn eerste deelname op een klassement zou mikken. Ik wil gewoon heel graag de Tour eens rijden, zien wat die koers geeft. Wanneer weet ik niet, misschien volgend jaar, alleszins nog niet dit jaar. Ik start normaal in de Vuelta in de zomer.”

Hindleys landgenoot Cadel Evans won de Tour in 2011. Hindley vertoefde toen in België. “Het was de eerste keer dat ik in Europa koerste”, blikte hij nog even terug. “We reden enkele koersen in België in die periode, maar er was ook tijd om naar Frankrijk af te reizen en te supporteren. Dat was ongelooflijk. Het is al bijzonder om naar de Tour te kijken op televisie, maar om zo’n etappe te volgen langs de kant van de weg is heel speciaal. Ik heb er heel goede herinneringen aan en later bleek dan nog eens dat het de Tour was die Cadel won, dat is een herinnering voor het leven. Cadel die als eerste Australiër de Tour won, was een groot moment voor het wielrennen in Australië.”