Giro slaat mea culpa: na coronabesmetting Evenepoel zijn mondmaskers verplicht bij contact met renners

Eén dag na de Covid-opgave van Remco Evenepoel (23) greep de Giro -organisatie in. Voortaan moet iedereen die op de koers met renners in contact komt, een mondmasker dragen. Voor Evenepoel komt de beslissing te laat, maar kan het de Giro redden?

Wie in deze Ronde van Italië nog met renners wil spreken op de parking van de ploegbussen, in de startzone of aankomstplaats of op een persconferentie, moet een mondmasker dragen. Zo besliste Giro-directeur Mauro Vegni deze middag. Een ingreep om het verdere verloop van de Giro niet in het gevaar te brengen, nadat zijn twee grote publiekstrekkers al thuis zitten met Covid: de Italiaanse chouchou Filippo Ganna en wereldkampioen Remco Evenepoel.

Toen bekend werd dat Evenepoel met Covid uit de Giro zou stappen, sprong vader Patrick op de barricades. “In vijf dagen zijn zeven renners met Covid vertrokken. Als ze niet snel ingrijpen, zullen nog veel renners volgen. Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar er moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden om de gezondheid van de renners te beschermen.”

De Giro-organisatie heeft geluisterd. Of toch deels. Geen heus Covid-protocol, maar wel een mondmaskerplicht. Brengt dat voldoende zoden aan de dijk? Of is het vooral windowdressing? “Het is een goede beslissing, maar misschien te laat genomen. De renners die met Covid naar huis zijn, hebben contact gehad met andere renners. Er kunnen dus net zo goed andere renners besmet zijn”, zegt Geraint Thomas (Ineos), de nieuwe leider.

Remco Evenepoel neemt afscheid van zijn team na opgave in de Giro d'Italia.

Testen niet verplicht

“Hadden we deze beslissing eerder moeten nemen? Waarschijnlijk wel”, slaat Vegni deels mea culpa. “Maar wij hebben het advies van de wereldgezondheidsorganisatie gevolgd. Begin mei verklaarde de WHO dat de noodfase van Covid voorbij is. Renners verplicht laten testen, was dus niet meer nodig, maar ploegen kunnen wel zelf testen afnemen als ze dat willen.”

Dat gebeurt. Bij Soudal Quick-Step deed maandag iedereen een Covidtest. Elk staflid droeg een mondmasker. Bij Jumbo-Visma geldt die regel al sinds het begin van de Giro, dagelijks worden ook al hun personeelsleden getest. Ploegen nemen ook andere voorzorgsmaatregelen. Bij Ineos-Grenadiers hielden de renners op de rustdag geen koffiepauze tijdens de trainingsrit. “We verkozen onze koffie in het hotel te drinken, een veiligere omgeving dan een café”, zegt Thomas, die klaar is om de roze trui te verdedigen. “Ik voel mij gezond en heb geen Covid-symptomen.”

