Giro-organisator legt bloemen neer aan gedenkplaats, commentatoren eren Wouter Weylandt met fragment uit brief van zus Elke

GiroElf jaar nadat Wouter Weylandt er bij een zware valpartij het leven liet, trok de Giro voor het eerst weer over de Passo del Bocco. Addy Engels, Mikaël Cherel en Jos van Emden, vandaag nog steeds present in de Ronde van Italië, waren erbij op de noodlottige dag. “Ik ben al teruggegaan naar de plek.”

Addy Engels kreeg vanochtend kippenvel toen er een vraag gesteld werd over Wouter Weylandt. De Nederlander, inmiddels ploegleider bij Jumbo-Visma, kwam in de Giro van 2011 als renner uit voor Quick.Step. Voordien was hij bij de Belgische wielerformatie jarenlang een ploegmaat van Weylandt. “Dit wordt een emotionele dag. Voor mij persoonlijk, maar ook voor velen in het peloton”, aldus Engels.

“Ik ben al teruggegaan naar de plek. Maar het gaat zeker nog iets met me doen als ik de Passo del Bocco passeer. Met Jos van Emden hebben we nog iemand in de ploeg die er destijds als renner bij was. Ook voor hem zal het speciaal zijn.”

Dat is het zeker. Voor Van Emden hoefde de Giro de Passo del Bocco niet op te nemen in het parcours. “Ik had als organisator een andere keuze gemaakt, want er zijn nog steeds renners in het peloton die er destijds bij waren. Ik had gewacht tot onze generatie weg was. Langs de andere kant is het wel een kans om hem te herinneren.”

Mikaël Cherel, inmiddels 36 jaar oud, zat elf jaar geleden eveneens in het peloton. “Het is bijzonder. De dood van Wouter is een herinnering die ik helaas nog meedraag. Ik weet nog dat Christophe Le Mevel, die goed Italiaans spreekt en de berichtgeving op de RAI verstond, in de bus vertelde dat Wouters valpartij een tragisch einde kende.”

Nog specialer werd het toen het peloton ook effectief de afdaling van de Passo del Bocco indook. De commentatoren van Eurosport hielden daarbij een passend en pakkend moment van stilte ter ere van Weylandt. Er was ook een passage waarbij commentator Jeroen Van Belleghem een fragment voorlas uit de brief die Elke Weylandt elk jaar aan haar overleden broer schrijft.

Op hetzelfde moment legde organisator Mauro Vegni, die even voor de koers was uitgereden, ook bloemen neer bij de gedenkplaat voor Weylandts. WW 108. Siempre con noi.

