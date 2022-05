GIRO. Nog steeds geen vlucht van de dag, peloton pareert elke aanval - Tom Dumoulin geeft op

Giro Italië aan het feest! Alberto Dainese verrast vriend en vijand met sterke eindsprint en wint elfde etappe in de Giro

Alberto Dainese heeft de elfde etappe in de Giro gewonnen. In de sprint in Reggio Emilia hield hij Gaviria en Consonni net achter zich. Arnaud Démare ging de sprint wel aan, maar moest tevreden zijn met een vierde plek. De Italiaan van Team DSM wint daarmee zijn eerste etappe ooit in een grote ronde. Juan Pedro López blijft in het roze.

