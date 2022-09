Giro maakt opener op maat van Evenepoel bekend: Ronde van Italië start volgend jaar met 18 kilometer lange tijdrit

Het was al langer geweten, de Ronde van Italië start volgend jaar met een tijdrit. De Giro begint in 2023 met 18,4 kilometer tegen de klok. De tijdrit tussen Fossacesia Marina en Ortona is tot op anderhalve kilometer van de streep vlak, aan het eind volgt nog een knikje.

De eerste rit in lijn is dan weer een 204 kilometer lange tocht door de Abruzzen. Van Teramo naar San Salvo gaat het lichtjes op en neer, al staat een massasprint daar al in de sterren geschreven. De rest van het parcours wordt op 17 oktober bekendgemaakt.

De grote vraag is of kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel volgend jaar aan de start van de Giro verschijnt. Aanvankelijk was dat het plan, maar nu Evenepoel Vuelta-winnaar is én wereldkampioen komt ook de Tour plots al ‘in the picture’.

De Giro van dit jaar begon in Hongarije met een rit in lijn. Mathieu van der Poel greep toen het roze voor Biniam Girmay. De laatste Belg die het roze mocht dragen na de eerste rit was Rik Verbrugghe in 2001 na een tijdrit in dalende lijn over 8 kilometer.

Volledig scherm Het profiel van de openingstijdrit. © RCS

Volledig scherm Het profiel van de eerste rit in lijn. © RCS

Lees ook.