Giro maakt details van Grande Partenza bekend: “Droomstart voor Evenepoel en Van Aert”

“Vooral die openingstijdrit spreekt tot de verbeelding”, vindt Wuyts. “Voor jongens die allebei wereldtop zijn in de discipline, is dat een droomstart. En dan lijkt het me niet slecht dat dat gevolgd wordt door een sprintersetappe, die andere teams zullen moeten controleren. Een grote ronde is ook een kwestie van time and performance management. In die zin valt zo’n Girostart makkelijker te ‘managen’ dan die van een Tour, waar je bij god niet weet hoe het peloton dat gaat aanpakken.” Tuurlijk is het verleidelijk om een tweevoudige Clasica San Sebastian-winnaar als Remco de Baskische Grand Départ aan te prijzen. “Wat een aantrekkelijke finales hebben die eerste twee ritten! Daar zal het zeker losbreken. Anderzijds wordt in een grote ronde zelden zo wild tekeer gegaan als in een klassieke eendagskoers. Alles verloopt wat meer gecontroleerd.”

Volledig scherm Van Aert en Evenepoel. © BELGA

Belangrijk, zegt Wuyts, is hoe de twee grote ronden hun verdere traject zullen uitstippelen. “De Giro trekt sowieso verder zuidwaarts, wat perspectief biedt op mooie, pittige aankomsten in de Gargano en Basilicata. Uitnodigend voor zowel Evenepoel als Van Aert. En ook al zeker in het parcours: de Gran Sasso. Een tempoklim, die Remco perfect moet liggen. Vervolgt de Tour zijn weg richting Bordeaux? Of wordt na Bayonne al afgeslagen naar Pau, de Pyreneeën tegemoet? Dat laatste zou de Ronde van Frankrijk dan weer aantrekkelijker kunnen maken voor Evenepoel. Ik vind dat hij zich in zijn keuze zo min mogelijk mag laten beïnvloeden door sponsors of andere omringenden. En zelf moet beslissen wat hij graag wil. Essentieel wordt hoe de ploeg er gaat uitzien. Wie gaat er mee? Bouwen ze verder op het geheeld van de Vuelta?”

De Giro is doorgaans iets minder bezet dan de Tour. Al zou ‘de vlucht richting Ronde van Italië’ door de aanwezigheid van én Pogacar én Vingegaard én Evenepoel in de Tour nu wel kunnen toenemen, verwacht Wuyts. “Maar los van hoe het deelnemersveld eruit ziet: de Giro win je nooit zomaar fluitend. Een ‘troostprijs’, zoals Jan Bakelants het onlangs noemde...? Dat is ridicuul, hé. Hij zal op het einde van je carrière maar op je erelijst staan. Al was het maar één keer.”

ZO START DE GIRO 2023

Zaterdag 6 mei: 1ste rit: Fossacecia - Tortona (individuele tijdrit, 18,4 km): tijdrit over een fietspad

Net als bij de vorige Grande Partenza in de Abruzzen, in 2001 (onze landgenoot Rik Verbrugghe klokte toen in Pescara met een recordgemiddelde van 59 km/u na 7,6 kilometer de snelste chrono), start de Giro ook nu met een individuele tijdrit. Liefst zeventien van de 18,4 kilometer langs de Adriatische kust lopen over een... fietspad: de Via Verde-Costa dei Trabocchi. De finish ligt aan het eind van een kort klimmetje in het centrum van Tortona.

Volledig scherm Het profiel van de openingstijdrit. © RCS

Zondag 7 mei: 2de rit: Teramo - San Salvo (204 km): voer voor sprinters

Nieuwe etappe langs de kustlijn. De eerste 46 zijn redelijk heuvelachtig. Daarna loopt het 35 kilometer vlak tot de eerste helling van de dag: Silvi Paesi. Na een tweede vlakker deel en een oplopende sectie in Chieti wacht met de Ripa Teatina een tweede (eerder bescheiden) klim. De laatste 65 kilometer lopen lichtgolvend tot de finish in San Salvo. Onderweg zullen de pure spurters wellicht nauwelijks worden verontrust.

Volledig scherm Het profiel van de eerste rit in lijn. © RCS

Maandag 8 mei: 3de rit: Vasto - ?

* Voorstelling volledig parcours op 17 oktober

ZO START DE TOUR 2023

Zaterdag 1 juli: 1ste rit: Bilbao - Bilbao (185 km): pittig Baskisch borrelhapje

Op de openingsdag wacht al meteen een pittige lus door Biskaje (3.300 meter hoogteverschil). Vijf klimmetjes moeten voor afscheiding zorgen: Côte de Laukiz (2,2 km, 6,9%), Côte de San Juan de Gaztelugatxe (3,5 km, 7,6%) en in volle finale Côte de Morga (3,9 km, 4,1%), Côte de Vivero (4,2 km, 7,3%) en de Cöte de Spike (2 km, 9%) met top op 10 kilometer van de streep.

Zondag 2 juli: 2de rit: Vitoria-Gasteiz - San Sebastian (210 km): andere kant van Jaizkibel

Vijftig kilometer lang wordt gekoerst op een plateau op 600 meter hoogte, waarna een afdaling een festival van klimmetjes inleidt. Opnieuw vijf stuks: Côte d’Udana (4,6 km, 4,7%), Côte d’Aztiria (2,7 km, 5,3%), Côte d’Alkiza (4,2 km, 5,8%), Côte de Gurutze (2,6 km, 4,7%) en de uit de Clásica San Sebastián befaamde Jaizkibel, weliswaar via de andere maar daarom niet minder lastige flank (8,1 km, 5,1%).

Maandag 3 juli: 3de rit: Amorebieta-Etxano - ?

* Voorstelling volledig parcours op 27 oktober

Volledig scherm Vingegaard won deze zomer de Tour de France. © Photo News