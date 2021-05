Giro Di Remco #6. Evenepoel staat voor eerste test bergop en wil meteen het roze pakken: “Hij is in orde”

Dé vraag van vandaag is uiteraard of Evenepoel, die derde staat in het klassement, het roze pakt. “Het zou zomaar kunnen. Al is het nummer 2 Tobias Foss niet te onderschatten. Die won in het verleden de Ronde van Toekomst, en kan goed bergop rijden. Roze trui Ganna rijdt wel vol voor zijn kopmannen Bernal en Sivakov. Het is dus maar de vraag of hij zal kunnen aanklampen. Ganna was gisteren ook onder de indruk van Evenepoel, zei hij me gisteren. Remco is fysiek in orde.”