Giro di Remco #5. Wat doet Evenepoel in de technische en door de regen gevaarlijke finale vandaag?

De bonificatiesprint van Evenepoel én vooral de zege van Merlier, die een ‘W’ als zegegebaar maakte. Een eerbetoon aan de betreurde Wouter Weylandt. En of de etappe van gisteren Belgisch kleurde. “Ik had niet zien aankomen dat Evenepoel voor die tussensprint zou meedoen”, vertelt onze man in Italië Maxim Goethals. “Hij zou zich daar in de eerste weken niet mee bezighouden en energie sparen. Maar we zijn dag twee en hij mengt zich al in de debatten. Dat onderstreept zijn ambitie in deze Ronde van Italië. Of hij nu al bezig is met het klassement? Het is misschien de aard van het beestje. Hij kan niet wachten om zich te tonen.”