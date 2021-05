Giro Di Remco #4. “Voor Evenepoel wordt het zaak om gevoel in het peloton terug te krijgen”

Giro Evenepoel “relaxed” aan start van tweede etappe: “Alle vertrouwen dat ploegmaats ons veilig naar finish begeleiden”

9 mei De kop is eraf voor Remco Evenepoel en dus staat hij vandaag naar eigen zeggen “relaxed” aan de start van de eerste etappe in lijn in de Giro. “Ik heb er alle vertrouwen in. Vandaag ga ik vooral genieten en proberen te wennen aan het gevoel van in een peloton te rijden. De ploegmaats zullen ons veilig begeleiden naar de finish. Of Iljo (Keisse, red.) daarin een belangrijke rol speelt? Ik denk dat ik niemand beter kan vinden dan hem. Iljo weet blindelings wat hij moet doen om ons te begeleiden. Het is best logisch dat ik een beetje stress heb, maar ik vertrouw erop dat het beter zal zijn naar het einde van de rit toe.”