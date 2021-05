Giro di Remco #25. Johan Museeuw na opgave van Evenepoel: “Laat de fiets nu maar even hangen, Remco”

“Ruim vier uur nadat Evenepoel over de streep bolde, kwam het nieuws dat hij uit de Giro stapte”, vertelt onze man in Italië Maxim Goethals. “Het is de juiste beslissing. De ploeg zal er zich genoeg over beraad hebben. Het heeft geen zin om hem nog drie dagen in de Giro te houden. Voor de slottijdrit misschien? Neen, want met z’n pijnlijke elleboog kan hij niet comfortabel in de tijdritbeugel zitten. Dit is een logische beslissing van Deceuninck-Quick.Step.”

Ook Johan Museeuw heeft begrip voor de beslissing. Hij richt zich tot Evenepoel. “Ik kan best begrijpen dat je deze Giro verlaat, Remco. Een Giro die iets minder was dan verwacht, maar je zat nog in een zware revalidatie. Zowel mentaal als fysiek. Laat het thuis nu allemaal even bezinken. Geniet even van de andere dingen van het leven en laat de fiets nu even hangen. Stap per stap zal het weer zoals voor die val worden, alleen heeft het nog wat meer tijd nodig dan we gedacht hadden.”

De voorbije weken toonden ook aan dat Evenepoel nog heel wat werkpunten heeft. “Zijn stuurmanskunsten, bijvoorbeeld. Die zou hij kunnen verbeteren door te veldrijden in de winter. Daar heeft hij een perfecte ploegmaat voor met Stybar. Met Keisse op de piste gaan trainen, is ook een optie. Maar ik blijf bij mijn mening: iemand die minder goed stuurt, is heel moeilijk bij te schaven. Ik vrees dat het dalen altijd een minpunt zal zijn.”

Lees ook:

Volledig scherm Beleef de Ronde van Italië dagelijks met ons mee in 'Giro di Remco'. © HLN