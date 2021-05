Giro Di Remco #23. Onze man in Italië: “Afwachten hoe Evenepoel de rustdag verteerd heeft”

“Als de klassementsmannen er zin in hebben, kunnen ze de koers laten ontploffen op de Sega di Ala”, vertelt Maxim Goethals vanuit Italië. “Dan verwacht ik toch vooral de mannen die vlak na Egan Bernal staan. Bernal zelf hoeft het niet per sé te doen, want zijn voorgift is nu al tamelijk ruim. Het zal van de renners na hem moeten komen als we echt spektakel tussen de favorieten willen zien.”

En wat mogen we verwachten van Remco Evenepoel? Onze landgenoot kende tijdens de ingekorte koninginnenrit een slechte dag en verloor 24 minuten op roze trui Bernal. “Wat Remco zelf betreft, is het afwachten hoe hij de rustdag verteerd heeft. Het hangt er van af wat hij nog van plan is in deze laatste week. Als hij nog eens wil meegaan in een vroege vlucht kan dat vandaag, maar ook in rit 19 of 20. Misschien zet hij wel alles op de afsluitende tijdrit in Milaan.”