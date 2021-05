Giro Di Remco #22. Bondscoach Vanthourenhout: “Hopelijk plukt Remco straks vruchten van deze Giro”

“Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten”, vindt Vanthourenhout, “maar dat Evenepoel na zo'n lange inactiviteit een echt slechte dag zou hebben in deze Giro is niet verrassend. Die kwam er vandaag. Als je ziet dat hij drie maanden geleden nog altijd niet actief was... De kloof op renners die dan al maanden op hoogestage leefden en trainden, die krijg je niet zó snel dichtgereden. De eerste week zag het er nog goed uit. Hij reed een sterke openingstijdrit en doorstond de zwaardere etappes met glans. Het leek een goeie Giro voor hem te worden wat betreft het klassement, maar daar kan je na vandaag niet meer over spreken. De tijd vooraf is gewoon te kort geweest om drie weken lang te presteren op hoog niveau.”

Volledig scherm Sven Vanthourenhout in 'Giro Di Remco'. © HLN

“Dat Remco nog aangeeft dat hij de Giro wil uitrijden wil toch zeggen dat hij zich nog goed voelt. En wie weet: als hij de komende etappes goed kan doorkomen is het nog mogelijk dat hij kan afsluiten met een sterke tijdrit in Milaan. Dat is iets dat intern binnen de ploeg moet besproken worden. Dat Deceuninck-Quick.Step Almeida te snel kopman af heeft gemaakt? Neen, het is niet omdat je in de top tien kan rijden dat je ook kandidaat-winnaar bent. Het statuut van kopman is een ander verhaal, dat brengt een ander soort druk met zich mee, kijk maar naar Evenepoel. Dat kan je de ploeg niet kwalijk nemen.”

Volledig scherm © EPA

Voor Vanthourenhout verandert deze Giro weinig aan het verdere seizoen van Evenepoel, waarin de Spelen en het WK in Leuven met stip genoteerd staan. “Zijn ambities zullen daar dezelfde blijven. Het zal er voor Remco vooral op aankomen goed van deze Giro te herstellen, want dit is een loodzware Ronde aan het worden. Mede omwille van het weer, is er niet één dag waar je wat kan recupereren. Ook vandaag werd het weer snel een veldslag. Hopelijk kan hij hier straks dan de vruchten van plukken.”

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Beleef de Ronde van Italië dagelijks met ons mee in 'Giro di Remco'. © HLN