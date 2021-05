Giro di Remco #21. “Meer dan 5.700 hoogtemeters en dan nog regen, dit wordt véruit de zwaarste rit in deze Ronde van Italië”

GiroKlimmen, klimmen en nog eens klimmen. Het Giro-peloton staat met de Dolomietentocht van Sacile naar Cortina d’Ampezzo voor dé koninginnenrit in deze Ronde van Italië. In Giro di Remco blikken we vooruit naar de loodzware beproeving voor Evenepoel en co. We genieten ook nog even na van de ritzege van Victor Campenaerts gisteren.