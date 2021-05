Giro di Remco #2. Hoogdag voor Evenepoel, die langverwachte rentree viert in korte openingstijdrit: “We mogen Remco bij favorieten plaatsen”

In de korte tijdrit krijgen de renners een behoorlijk vlak parcours voorgeschoteld. “Er zijn quasi geen hoogtemeters”, vertelt Maxim Goethals vanuit Italië. Hij ging de tijdrit al verkennen. “De moeilijkheid ligt vooral in het begin, in het stadscentrum van Turijn. Er liggen kasseitjes en tramsporen die ze moeten dwarsen. Wie de favorieten zijn? Dan kunnen we niet rond de wereldkampioen Filippo Ganna. Rémi Cavagna, een ploegmaat van Evenepoel, is ook in goede doen. En dan hebben we uit Belgische hoek nog Campenaerts. Remco mogen we uiteraard niet vergeten. We weten nog niet wat hij waard is, maar hij heeft de voorbije jaren al bewezen dat hij wereldtop is in het tijdrijden. We mogen hem in het rijtje der favorieten plaatsen.”