Giro Di Remco #19. Sven Nys: “Of Evenepoel moet veldrijden? Hij doet dat al jaren buiten de schijnwerpers”

Sven Nys keek voor ons naar de rit richting de mythische Zoncolan. Hij zag een bevestiging van de voorbije dagen. “Bernal was opnieuw indrukwekkend. Hij bouwt stelselmatig zijn voorsprong uit. Dat was ook wel te verwachten. Ook Yates komt boven water en is stilaan zijn plaats aan het innemen op het podium. Evenepoel? Hij is goed. Het is al bewonderenswaardig dat hij nog steeds in de top tien staat. We hebben natuurlijk allemaal grotere verwachtingen gehad. Hijzelf misschien ook wel, maar het is menselijk en logisch dat Remco nu niet meedoet voor de overwinning.”