Giro di Remco #18. Thijs Zonneveld over Evenepoel en de Zoncolan: “Hij moet voor z'n eigen tempo kiezen”

14 kilometer klimmen met in de laatste kilometers pieken over de 20 procent, de Monte Zoncolan is een beest van een klim. Een nieuwe test dus voor de klassementsrenners en Remco Evenepoel. “Hij oogt ontspannen”, vertelde onze man in Italië Maxim Goethals. “Hij vertelde me gisteren dat hij twee goeie dagen achter de rug heeft en dat hij klaar is om vandaag een goeie prestatie neer te zetten.”

“Ik had me voor deze Giro voorgenomen om me niet meer te laten verrassen door Evenepoel, maar dat is niet gelukt”, vertelt AD-columnist Thijs Zonneveld. “Ik ben echt verrast door zijn niveau, ik had niet gedacht dat een renner van zijn leeftijd met nul koersdagen en amper twee maanden training als voorbereiding dit niveau kon halen. Het is fenomenaal dat hij zo kort staat in het klassement.”