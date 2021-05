Giro Di Remco #13. “Dat Evenepoel nu geen roze heeft, is eigenlijk het gedroomde scenario”

Ook VTM-sportjournalist Maxim Goethals was“Hoe Bernal gisteren wegsprong en iedereen achterliet, was indrukwekkend. Zoiets hebben we van hem nog niet vaak gezien. Er was weinig aan te doen. De keerzijde is wel dat INEOS Grenadiers de druk van de koers nu moet dragen en dat Deceuninck-Quick.Step vanop de tweede rij kan volgen en zich focussen op de koers van Evenepoel. Remco kan zich gewoon laten mee glijden. Het is goed dat de druk van de roze trui afgehouden blijft. Het is het gedroomde scenario, zeker met de komende zware weken in het achterhoofd.”