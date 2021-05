Giro Di Remco #11. Zien we Thomas De Gendt vandaag? En kan Evenepoel het roze pakken? “Hij is héél slim aan het koersen”

Vandaag alweer rit 8 in de Ronde van Italië. Gisteren sprintte Tim Merlier naar een derde plek, maar dit weekend zijn de Belgische ogen toch weer gericht op Remco Evenepoel, die kan terugblikken op een prima eerste week. Pakt hij dit weekend de roze trui? En wat mogen we verwachten van de rit van vandaag? “Het is zeker een etappe die Thomas De Gendt kan liggen.”

Wel, vandaag lijkt een ideale kans voor vluchters. Het peloton trekt zich op gang in Foggia, de aankomst ligt 171 kilometer verderop in Guardia Sanframondi. Het parcours is heuvelachtig, met in de finale een lange klim van 19 kilometer en een slothelling van 3,1 kilometer aan 6,5 procent. De klassementsmannen houden hun kogels wellicht op zak met het oog op de bergrit van morgen, al krijgen we mogelijk wel strijd te zien voor de roze trui.

Quote Er ligt nog heel wat op de plank en dat beseft Remco Evenepoel maar al te goed Maxim Goethals, onze man in de Giro

“Zeker met die klim halverwege de rit kan het een beetje alle kanten uit”, beaamt Maxim Goethals, onze man in de Giro. “Het zal er een beetje van afhangen of daar hard op gekoerst wordt. Ik zie geen klassementsmannen sneuvelen, maar je weet toch maar nooit. Namen aan wie ik denk voor vandaag, zijn toch vrijbuiters. Mollema, Mohoric, De Marchi. Die mannen hebben vandaag een kans als ze weg geraken. Ook Thomas De Gendt moet vandaag iets kunnen. Al is het afwachten of het slotklimmetje niet te steil is, als het op een sprint aankomt. Maar misschien is hij tegen dan wel al alleen.”

Ook Remco Evenepoel kwam ter sprake. “Het staat vast dat hij heel verstandig aan het koersen is. In rit 6 had hij misschien wel kunnen aanvallen, denk ik, maar hij blijft bij Bernal. Hij weet dat deze Giro nog lang duurt en dat hij zijn krachten nog nodig zal hebben. Ik denk dat hij tot aan de rustdag van dinsdag vooral geen tijd wil verliezen. En daarna volgen nog genoeg loodzware ritten. Er ligt nog heel wat op de plank en dat beseft Remco Evenepoel maar al te goed. Dat is goed.”

Speel mee met de Gouden Giro en maak dagelijks kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Beleef de Ronde van Italië dagelijks met ons mee in 'Giro di Remco'. © HLN