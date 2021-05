Giro Di Remco #10. Evenepoel tankt vertrouwen in eerste week: “Hij en Bernal steken op dit moment boven de rest uit”

Giro Tim Merlier eerste Belgische winnaar van massa­sprint in Giro sinds... Wouter Weylandt: “Hij zal mij misschien gesteund hebben van hierboven”

9 mei Tim Merlier heeft zijn eerste zege in een grote wielerronde binnen. Onze landgenoot was in Novara de snelste na een massasprint in de Giro. “Op zo’n speciale dag voor België ben ik blij dat ik Wouter Weylandt kan eren.”