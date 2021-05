Giro Di Remco #10. Evenepoel tankt vertrouwen in eerste week: “Hij en Bernal steken boven de rest uit”

Giro Vervaeke (vierde) klimt naar derde plaats in klassement: “Toch even te nerveus gekoerst”

11 mei Louis Vervaeke klom vandaag naar een knappe vierde plaats, op 29 seconden van dagwinnaar Dombrowski. De renner van Alpecin-Fenix is ook derde in het algemeen klassement en toonde zich na afloop tevreden. “Al liet ik me wel even verleiden om iets te nerveus te koersen”, zei hij.