'Giro Di Remco’ #1. Welke Belgen kunnen uitblinken en hoe kijkt onze man in het spoor van Evenepoel naar zijn situatie? “Morgen is meteen een referentie”

In deze eerste beschouwende aflevering nemen we poolshoogte in startplaats Turijn, bespreken we de topfavorieten voor de eindzege en nemen we de Belgen onder de loep - onder wie uiteraard Remco Evenepoel. “Hij heeft zich lang niet kunnen meten met de anderen, dus de openingstijdrit zal meteen een goede referentie zijn”, zegt Maxim Goethals, die voor ons vanuit de Laars in het spoor zit van Evenepoel.