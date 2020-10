Giro-baas niet blij met uitspraak De Gendt: “Dingen verzwegen? Hij moet voorzichtig zijn met wat hij zegt”

GiroThomas De Gendt voelt zich onveilig in de Giro na de nieuwe besmettingen. “Verschillende renners hoesten. Ik heb de indruk dat de organisatie dingen verzwijgt.” Mauro Vegni, baas van de Ronde van Italië, is niet gediend met de uitspraak van de Belg.

De Girokaravaan ontwaakte gisteren in Cesenatico opnieuw met zeer verontrustend coronanieuws. Liefst zeventien politieagenten die de wedstrijd begeleiden bleken positief te hebben getest op Covid-19. "Begeleiders van de Giro-E (de E-bike-versie, red.), een evenement dat losstaat van de profronde en er eigen logistiek, hotels, startlocaties en uurschema's op nahoudt", haastte de Polizia Stradale zich om de gemoederen te bedaren met een officieel communiqué. "De agenten in de Giro zélf testten allemaal negatief."

Hoestende renners

Thomas De Gendt keek er alvast dwars doorheen. Wat bij de start van de twaalfde etappe voor de Sporza-camera tot een opmerkelijke ontboezeming leidde. "Mijn hoofd staat eerlijk gezegd niet meer op koersen. Ik heb het gevoel dat het de foute kant uitgaat met deze Giro", klonk het. De Gendt overwoog zelfs even om niet meer te starten. "We hebben er binnen de ploeg over gediscussieerd. Sommigen, onder wie ik, voelen zich onveilig. Je hoort ook verschillende coureurs hoesten. Oké, het is het seizoen van de verkoudheden, maar op den duur kun je je gewoon niet meer concentreren. Ik ben niet louter bezorgd voor mezelf. Ook voor mijn familie thuis. Het zou maar eens moeten gebeuren dat ik iemand besmet. En dat dat in het ergste geval tot doden zou leiden. Daar zit ik mee. Dat de bewuste agenten enkel de Giro-E begeleidden? (lachje) Ja, ja, ja. Dat is de uitleg die ze er aan geven. Ik heb de indruk dat de organisatie dingen verzwijgt. Omdat hier veel geld mee gemoeid is. Voor de sponsors is het belangrijk dat de Giro doorgaat tot Milaan. Zij zullen de knoop dan ook niet doorhakken. Ze wachten op de Italiaanse regering. Maar de beslissing komt in dat geval sowieso te laat."

De Gendts vermoeden werd later bevestigd. Volgens een bron in het peloton bleken de 17 besmette agenten in de nacht van woensdag op donderdag het hotel te hebben gedeeld met... Team Sunweb. Het doet de tijdbom onder de Giro almaar luider tikken. En degradeert de sportieve ontwikkeling tot een randgebeuren.

Vegni: “De Gendt moet voorzichtig zijn met wat hij zegt”

De uitspraak van De Gendt, dat de organisatie mogelijk dingen verzwijgt, schoot bij Giro-baas Mauro Vegni in het verkeerde keelgat. “Ik belde zijn teammanager tijdens de race en zei dat als hij iets zegt, hij voorzichtig moet zijn met wat hij zegt”, luidde het bij Cyclingnews. “Om te zeggen dat we de resultaten misschien hebben gemanipuleerd, is heel serieus. De internationale gezondheid staat hier wel op het spel.”

“Ik ga niet mee in het verhaal dat het in de Giro allemaal slechter geregeld is”, vervolgde Vegni. “We hadden op de eerste rustdag acht positieve gevallen. Hoeveel positieve gevallen waren er op andere plekken? Het is oktober, we zien overal een stijgende trend qua aantal besmettingen.”

“Het is duidelijk dat er nu meer stress is dan in augustus. Maar nogmaals: het is niet dat we het virus gisteren hebben ontdekt. Het bestaat al een tijdje en we zullen er volgend jaar waarschijnlijk ook nog mee moeten dealen. Het is belangrijk om nu moed te tonen, zowel in de wielersport als in de samenleving. We moeten doorgaan en met opgeheven hoofd naar de toekomst kijken. En ik respecteer de renners en hun angsten. Maar er is ook incorrect gedrag geweest in de ploegbubbels. Ik zal daar maar niet dieper op ingaan”, klonk het ietwat cynisch.

