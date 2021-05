Getekende Evenepoel beperkt schade en is na zware rit nu de uitgesproken Wolfpack-kopman

Giro Tim Merlier sprint vandaag mee voor de zege: “Gewoon mijn ding doen, en bewijzen dat ik rappe benen heb”

9 mei Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft z'n debuut in een grote ronde achter de rug. Vandaag staat hij meteen in het lijstje met favorieten. “Laat ons hopen, het zou heel mooi zijn om zo m’n debuut te beginnen. Ik ben er toch al wel lang mee bezig. Sinds ik weet dat ik naar de Giro zou komen, zit het in mijn hoofd. Ik denk dat iedereen er een beetje zal zijn vandaag. Ik verwacht een heel hectische finale, en hopelijk kan ik op het juiste moment toeslaan. Het is onze eerste keer in een grote ronde, dus we gaan een beetje moeten zoeken en een beetje afwachten wat het niveau is. Als we onze trein op rails krijgen, dan heb ik er alle vertrouwen in. Ik wil gewoon mijn ding doen en bewijzen dat ik rappe benen heb.”