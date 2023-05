Geraint Thomas in podcast over opmerkelijke eigen tactiek en die van Soudal Quick-Step: “Ze waren geobsedeerd door McNulty”

Watts occurring, vrij vertaald naar de oorwurm van de Jeugd van Tegenwoordig: watskeburt? Tegelijk ook een podcast van Geraint Thomas. De Welshman geeft op gezette tijden inzichten vanuit de buik van het peloton. Zo ook in de Giro over de rit van gisteren. Wat gebeurde daar allemaal? “Bij Soudal Quick-Step waren ze geobsedeerd door McNulty.”

KIJK. Zo speelde Remco Evenepoel roze trui kwijt in vierde Giro-rit

De armoede op de slotklim naar Lago Laceno rond kopman Remco Evenepoel stond in schril contrast met het vertoon van Ineos-Grenadiers. Belangrijke kanttekening: Soudal Quick-Step was al van in het eerste uur hard aan het werk.

Dat kwam omdat kopman Evenepoel graag z’n roze trui wou weggeven. Niet aan eender welke kandidaat. Bij voorkeur ging het om een renner die wit én roze kon overnemen, genre de uiteindelijke nieuwe roze trui Andreas Leknessund. Bovendien mocht het niet gaan om een al te gevaarlijke klant voor het eindklassement. Dat maakte dat de mannen van Evenepoel in de eerste uren druk in de weer waren om de juiste vlucht te laten vertrekken.

Verschillende coureurs waren tuk op de aanval. Ben Healy liet bijvoorbeeld waardes noteren die nagenoeg even straf waren als degene die hij trapte in de finales van de heuvelklassiekers. Om maar te zeggen: het ging hard in de eerste uren. En dan was er nog die dekselse Brandon McNulty, Amerikaan van UAE-Emirates die in hoogvorm het potentieel heeft om top tien te rijden in een grote ronde.

Volledig scherm © Photo News

Rare move

“McNulty is een renner die niet snel stilvalt”, vertelde Quick-Step-ploegleider Klaas Lodewyck na de rit. “Hij stond al vrij ver in de stand, hem wil je niet opnieuw in de mix brengen.”

Begrijpelijk dus dat ze die laatste niet graag zagen vertrekken bij Soudal Quick-Step, ook al moest hij de voorbije ritten al vijf minuten prijsgeven in het klassement. Dat komt deels omdat McNulty moest depanneren voor pech bij kopman João Almeida. “En toch waren ze bij Quick-Step geobsedeerd door McNulty”, vertelt Geraint Thomas aan de zijde van ploegmaat Luke Rowe in zijn podcast ‘Watts Occurring’.

“Er werd ontzettend hard achter McNulty aangereden, de man zelf bleef ook maar gaan. Dat kostte Soudal Quick-Step heel wat krachten, hoewel de Amerikaan al op vijf minuten stond. Natuurlijk wil je iemand als hij niet terug laten komen in het klassement. Maar toch: het is etappe vier en hij staat al op vijf minuten. Het zou een rare move zijn om je eerst op vijf minuten te laten rijden en vervolgens voor het eindklassement en roze te gaan.”

Volledig scherm © ANP / EPA

Tempo Ineos op slotklim

Op de slotklim naar Lago Laceno waren het dan weer de mannen van Thomas zelf die hard reden. “Het was een soort drag race naar die laatste klim. Het was leuk geweest als we Evenepoel nog de roze trui konden flikken, maar dat lukte net niet. We hebben laten zien hoe sterk we zijn, maar zo gaan we het niet de hele koers doen. We gaan Remco niet blijven helpen op die manier, want mensen zullen zich vragen hebben gesteld bij onze tactiek.”

Het antwoord van ploegmaat Laurens De Plus: “Het was maar een klim van vijftien minuten, dat is te kort om iets te forceren. We wilden het tempo hoog houden zodat Vervaeke en Van Wilder niet konden terugkeren en tegelijk inschatten hoe de waardeverhoudingen bergop zijn. We wilden de toon zetten voor de komende drie weken. Dit was een goeie test.”

Thomas: “Evenepoel heeft de roze trui nu niet meer, maar er zal nog steeds druk op de schouders van z’n ploeg liggen liggen. Team DSM heeft nu de roze trui met Leknessund, maar het gewicht ligt nog steeds deels bij Soudal Quick-Step.”

KIJK. De Plus: “Was vooral goeie test voor iedereen”

