Geoghegan Hart na eindwinst in Giro: “Dit had ik in mijn wildste dromen niet voor mogelijk gehouden”

GiroGeen mens die het bij de start in Sicilië had gedacht, maar Tao Geoghegan Hart is wel degelijk de eindwinnaar van deze Giro. De 25-jarige Brit kon het zelf nauwelijks geloven. “Het zal lang duren vooraleer ik besef wat dit betekent.”

Dat het een vreemd gevoel was, zei Tao Geoghegan Hart na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De 25-jarige Brit was in de slottijdrit naar Milaan 39 seconden sneller dan Jai Hindley. Geoghegan Hart is de eerste renner ooit die de Giro wint zonder voor de slotdag ook maar één keer het roze gedragen te hebben.

“Ik had dit in mijn wildste dromen niet voor mogelijk gehouden. Toen we een maand geleden in Sicilië begonnen, had niemand dit gedacht. Of dit het begin is van een grote carrière voor mij? Dat maakt me eerlijk gezegd niets uit. Ik ga hier van genieten, want het is ongelofelijk.”

“Ik blijf dezelfde man als ik was, deze overwinning verandert niets. Ik blijf elke dag toegewijd opstaan om met mijn fiets te rijden. Het is voor mij een privélege om voor deze ploeg te mogen koersen. Het zal wel nog even duren vooraleer ik besef wat dit betekent.”

“Het was een doel om in mijn carrière ooit eens top vijf of top tien in een grote ronde te rijden, maar dit is compleet anders. Ik wist dat ik goed bezig was in de tijdrit, want in de slotkilometer riepen ze vanuit de wagen dat ik niet al te veel risico’s meer mocht nemen. Fantastisch om zo in Milaan te mogen finishen.”

