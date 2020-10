Geen nieuwe positieve coronatests in Giro

Giro Chaves komt opnieuw boven water met ritwinst in Giro, Serry wordt vijfde

31 mei Esteban Chaves heeft de 19de rit in de Giro gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott was op de slotklim de sterkste van een vroege vlucht met twaalf man. Lange tijd was er hoop op Belgisch succes met Pieter Serry, maar op drie kilometer van het einde moest hij Chaves laten gaan. Miguel Angel Lopez kon 43 seconden goedmaken op de andere klassementsmannen, de andere favorieten bleven samen.