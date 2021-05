Feest voor Lotto Soudal: Ewan klopt Nizzolo in massasprint na hectische finale

GiroCaleb Ewan heeft Lotto Soudal een eerste ritzege in deze Giro bezorgd. De Australische pocketsprinter haalde het in een massasprint voor Giacomo Nizzolo. Tim Merlier schoot in volle sprint uit z’n klikpedaal. In de finale smakte klassementsman Mikel Landa zwaar tegen de grond. Zijn Giro zit er zo al na vijf dagen op.

De vijfde etappe in de Ronde van Italië beloofde niet veel spektakel. Het parcours was biljartvlak en het zonnetje lachte het peloton toe. Leuk meegenomen na de erbarmelijke weersomstandigheden van gisteren. Filippo Tagliani en Umberto Marengo reden zich een tijdje in de kijker, maar na de eerste tussensprint van de dag was hun verhaal al geschreven. Er stond dan nog meer dan 100 kilometer op de teller.

Het peloton slenterde lange tijd verder, al leek er steeds een zweem van nervositeit over de renners te hangen. Remco Evenepoel bleef dan ook steeds alert voorin koersen. Op minder dan 70 kilometer van het einde kregen we dan toch een nieuwe aanvalspoging. Simon Pellaud en Davide Gabburo sprokkelden een maximale voorsprong van één minuut bij elkaar. In het peloton namen vooral Lotto Soudal en Alpecin-Fenix de controle in handen.

Volledig scherm Gabburo en Pellaud reden een tijdje voor het peloton uit. © Photo News

De twee koplopers werden er nog drie nadat Alexis Gougeard succesvol de sprong waagde vanuit het peloton. Daar ging Pavel Sivakov op iets meer dan 10 kilometer van het einde tegen de grond. De Rus - op gelijke voet met Bernal gestart - was behoorlijk gehavend en zou niet meer terugkeren. En daar bleef het niet bij. Ook Mikel Landa - gisteren nog bij de beste klassementsmannen - smakte tegen de grond en zag zijn droom uit elkaar spatten.

In de hectiek moest er natuurlijk ook nog gesprint worden in Cattolica. Tim Merlier zat uitstekend gepositioneerd, maar na een aanraking met Ewan haperde de ketting van de sprinter van Alpecin-Fenix. Nizzolo leek goed op weg naar zijn eerste ritzege in de Giro, maar de Europese kampioen werd in extremis nog geremonteerd door Ewan. Alessandro De Marchi finishte in de buik van het peloton en start ook morgen in het roze.

Remco Evenepoel liep veilig binnen op plaats 60

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Giro en maak dagelijks kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.