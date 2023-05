Favoriet Geoghegan Hart breekt linkerheup bij zware val, Thomas en Roglic komen met schrik vrij

Is de 106de Giro vervloekt? Zo lijkt het wel, want na onder anderen Remco Evenepoel verloor de Ronde van Italië ook vandaag een van de favorieten. Tao Geoghegan Hart (28) ging tijdens de elfde etappe zwaar tegen de grond en moest met een ambulance afgevoerd worden. Onderzoeken brachten een breuk in de linkerheup aan het licht. Ook rozetruidrager Geraint Thomas en Primoz Roglic waren bij de val betrokken, maar zij konden wél verder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. De valpartij van Geoghegan Hart en co

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog voor de start van de elfde etappe was het al bijltjesdag in de Giro. Soudal-Quick.Step zag na Remco Evenepoel ook Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Cerny en Louis Vervaeke positief testten op het coronavirus. Bij AG2R-Citroën was Andrea Vendrame hetzelfde lot beschoren, Jonathan Caicedo (EF) en Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo) kwamen door ziekte niet meer aan de start. Of hoe de Giro meer en meer Russische roulette is geworden.

En ook tijdens de rit ging de afvallingsrace gewoon door. Op iets minder dan 70 kilometer van het einde schoof Alessandro Covi onderuit. De Italiaan van UAE sleurde een handvol favorieten mee in z'n val. Rozetruidrager Geraint Thomas en topfavoriet Primoz Roglic konden hun weg verderzetten, maar Tao Geoghegan Hart moest met de ziekenwagen afgevoerd worden. De winnaar van 2020 stond vanochtend nog derde, op vijf seconden van ploegmaat Thomas.

KIJK. Geoghegan Hart moet afgevoerd worden met de ambulance

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Koen Bouwman (Jumbo-Visma) stond even bij Geoghegan Hart nadat hij kopman Roglic z'n fiets gegeven had. “Tao zei dat hij waarschijnlijk zijn been gebroken heeft”, aldus de Nederlander bij Eurosport. “Ik moest even wachten op mijn nieuwe fiets, dus vroeg ik of ik iets voor hem kon doen. Maar hij zei meteen dat het over en uit was voor hem.”

Geoghegan Hart werd na zijn val overgebracht naar het ziekenhuis van Genoa. Daar brachten onderzoeken een breuk in de linkerheup aan het licht. De Brit moet onder het mes. “Ik ben er kapot van”, aldus de winnaar van 2020. “Iedereen bedankt voor de berichtjes en steunbetuigingen. Ik keek zo hard uit naar het vervolg van de koers en genoot van elke minuut. Arrivederci.”

“Het wegvallen van Tao is een groot verlies", besefte leider Geraint Thomas in het flashinterview. “Hij was zo goed in vorm. Hij was ons geheim wapen. Alhoewel, iedereen kon zien hoe goed hij aan het rijden was. Hij stond er heel goed voor. Het is heel jammer.”

Thomas kuste zelf ook het Italiaanse asfalt, maar op het eerste gezicht zonder veel erg. “Gelukkig viel ik op Covi, die eerst viel.”

Volledig scherm Thomas neemt poolshoogte bij Roglic na de finish. © AFP

Ineos Grenadiers deelde trouwens voor het eerst deze Giro écht in de klappen, want ook Pavel Sivakov lag erbij. De Fransman, voor de start achtste in de stand, stapte weer op de fiets maar liep een achterstand van minuten op - wat het klassement betreft, is hij uitgespeeld. Eerder zag de Britse formatie ook al Filippo Ganna uitvallen met corona.

“Een heel slechte dag”, luidde dan ook de conclusie van ploegleider Matteo Tosatto bij Eurosport. “Dit is sport, maar ik ben teleurgesteld voor Tao. Hij was in topvorm. In één seconde is de Giro weg. Hij had heel veel pijn, ik mocht zijn been niet aanraken. Morgen gaan we verder, maar dit is zeker een tik.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.