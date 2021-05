“F*ck”: geëmotioneerde Evenepoel blij maar ook misnoegd omdat hij twee dagen op rij naar dopingcontrole moet

De tranen stonden hem in de ogen op het startpodium, zo zei hij. De emoties laaiden hoog op bij Evenepoel (21), na 266 dagen zonder koers. Om dan meteen heel diep te gaan in de tijdrit van 8,6 kilometer. “Dat noemen ze een comeback maken op de zware manier”, sprak hij. “Niet verwacht dat ik bij mijn rentree al meteen zo hard moest afzien. Aan winnen of die roze trui dacht ik echt niet hoor. Ik wou er gewoon van genieten en weer die pijn voelen. En wees gerust, die heb ik gevoeld.”

“Een zevende plaats is trouwens ‘amazing’. Fantastisch. Ik ben fier dat ik dit heb kunnen meemaken. Een heel speciaal gevoel. En ik ben vooral heel blij. Op sommige van de favorieten hebben Almeida en ik in zo’n korte rit toch al een twintigtal seconden gepakt. Dat belooft. Een mooie zaak voor de ploeg. Nu komt het erop aan de komende tien dagen geen tijd te verliezen. Elkaar als ploegmaats vooral te steunen. The Wolfpack, weet je. In goeie en slechte dagen. De eerste afspraak in het klassement is voor na drie dagen. We zouden daar al het roze kunnen pakken ja, maar we hopen dat niet te snel te doen.”