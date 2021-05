“F*ck”: Evenepoel na finish misnoegd omdat hij twee dagen op rij naar dopingcontrole moet

Giro Indrukwek­ken­de Démare degradeert tegenstand en wint z’n tweede Giro-rit

8 oktober Arnaud Démare (Groupama-FDJ) sprintte met veel overmacht naar winst in de zesde etappe van de Ronde van Italië. In een oplopende finale had de Franse kampioen met voorsprong de meeste punch in de benen. João Almeida (Deceuninck-Quick.Step) trekt morgen opnieuw de roze trui aan. Het is de tweede ritzege van Démare in deze Giro.