EXCLUSIEF. Onze docureeks ‘Ik ben Remco’ zat in aanloop naar de Giro in het spoor van Evenepoel: “Zaterdag ga ik na de tijdrit van mijn fiets vallen”

GiroHij heeft naar eigen zeggen twee maanden geleefd in een automatisch systeem van opstaan, trainen en rusten. Maar vanaf zaterdag gaat het dak eraf in de Giro. Remco Evenepoel kijkt met veel goesting uit naar zijn debuut in een grote wielerronde. Onze 21-jarige landgenoot stoomde zich vorige week finaal klaar in de Ardennen en wij waren er exclusief bij. Ontdek in de nieuwste aflevering van onze reportagereeks ‘Ik ben Remco’ waarom Evenepoel bij goed weer het eigen land boven een trainingstage in pakweg Calpe verkiest. En wat mogen we nu écht verwachten in de Ronde van Italië? “Ik kan zeggen dat ik heel maniakaal te werk ben gegaan, ik heb zelfs moeten overgeven op training.”