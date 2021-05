Evenepoel tevreden na eerste test: “Voelde dat zo’n inspanning lang geleden was”

“Het was een zware dag, vooral door de slechte weersomstandigheden”, reageerde Evenepoel vlak na de aankomst. “De finale was lastig en ik voelde dat het lang geleden was dat ik zo’n inspanning gedaan had. Ik heb mijn best gedaan. Ik wou niet in het rood gaan om te kunnen volgen en uiteindelijk ontploffen. Gewoon de schade beperken, dat is goed gelukt. Er is niets om over te klagen. De ploeg heeft het geweldig gedaan om me uit de problemen te houden. Mijn lichaam moet nog wennen aan de regen en de lange afstand, maar ik ben gelukkig met de rit van vandaag.”