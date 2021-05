Evenepoel tevreden met beperkt tijdverlies: “Ik verloor wat plaatsen in de tunnel door manoeuvre van Ineos-renner”

Tweede in het klassement op vijftien seconden van Egan Bernal. De 9de rit bracht Remco Evenepoel geen roze trui, maar onze landgenoot blijft wel meer dan op schema voor een knap eindresultaat in de Giro. “De klimmetjes vandaag voelden niet als zware bergen aan. De laatste anderhalve kilometer was wél lastig. Ik had gehoopt op een iets zwaardere wedstrijd vooraf, maar alles ging uiteindelijk goed”, reageert Evenepoel.

“Ik blijf tweede in het klassement en dat is belangrijk voor de rit die er woensdag aan komt. De ploeg deed het goed, dus dat was zeker ook positief. Bij het uitgaan van de tunnel verzeilde ik in een slechte positie door een manoeuvre van een renner van Ineos. Dat is koersen en dat kan gebeuren, maar daardoor moest ik van wat verder terugkomen op de grindstrook in het slot.”