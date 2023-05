Evenepoel snapte mop van Astana-man met ei “helemaal” niet, maar kon er wel mee om: “Beter op z’n hoofd getest of het hardgekookt was”

Opnieuw een etappe zonder kleerscheuren overleefd. Remco Evenepoel kende ook tijdens zijn tweede dag in het roze geen problemen. In de finale pakte hij aan de tussensprint zelfs nog een extra seconde voorsprong op concurrent Primoz Roglic. “Het kostte niet veel energie. Als de seconden er liggen, moet je niet twijfelen.” Voorts kwam Evenepoel ook terug op de vreemde mop van Astana-renner Simone Velasco, die plots een ei in de achterzak van onze landgenoot stopte.

Rit drie goed doorkomen: check. Remco Evenepoel mocht in Melfi een nieuwe roze trui ophalen na een andermaal zorgeloze dag, al zorgde de regen wel nog voor wat stress in de geaccidenteerde finale. “Het was vergelijkbaar met Zuid-Spanje, als het daar regent is het ook gelijk superglad”, zei Evenepoel bij VTM Nieuws. “De banen lagen er supervettig bij. Het was sowieso al een gevaarlijke finale, maar met de regen nog meer. Ik ben content dat we heelhuids aan de finish zijn geraakt.”

Nog voor de regen uit de Italiaanse hemel viel, speelde zich een opvallend tafereel af in het peloton. Astana-renner Simone Velasco dropte zowaar een ei in de achterzak van Evenepoel. “Ik snapte de mop helemaal niet. Ik had beter getest op zijn hoofd of het een zacht of hard gekookt ei was. (lacht) Italiaanse humor, zeker? Het was een beetje raar, maar wel grappig.”

In de finale roerde Evenepoel zich aan de tussensprint op zo'n tien kilometer voor het einde. Onze landgenoot bleef er concurrent Primoz Roglic voor en liep zo opnieuw een seconde uit. “We zaten er gewoon en zagen Roglic achter ons”, legde hij uit in het flashinterview. “Het kostte niet veel energie. Als er seconden liggen, moet je niet twijfelen om ze te nemen. Het was goed na een rustige dag en een hectische finale.”

Morgen volgt de eerste écht lastige etappe in deze Giro. “Het wordt niet makkelijk”, blikte de rozetruidrager vooruit bij VTM Nieuws. “We moeten zorgen dat er een ideale vroege vlucht wegrijdt, zodat we goed kunnen controleren en hopelijk de trui kunnen weggeven aan iemand die hem mag hebben. En daarnaast zal het ook een gevecht tussen de klassementsmannen worden. Er zal wellicht een ploeg gas geven om enkele renners te lossen. We zullen ons best moeten doen, opnieuw relaxed blijven en vooral veilig aankomen.”

Over bezoek van Vertonghen: “Hij is bijna in slaap gevallen in de auto” Voor de etappe kreeg Evenepoel nog hoog bezoek. Niemand minder dan Rode Duivel Jan Vertonghen was naar Italië afgezakt om de rit vanuit de Soudal-Quick.Step-volgwagen te volgen. “Het was een korte, maar toffe babbel”, aldus Evenepoel. “Hij had wel niet de beste rit uitgekozen, want het was heel saai. Hij vertelde me dat hij bijna in slaap is gevallen in de auto. (lacht) Het is tof dat zo iemand eens langskomt.” Volledig scherm Vertonghen in gesprek met Evenepoel. © rv

