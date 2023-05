Evenepoel ontkent Roglic “nerveus" genoemd te hebben: “Uitvergroot door de media”

Wanneer geeft Evenepoel het roze weg? “De eerste week is niet zwaar, dan is het soms beter om het roze te behouden”

Hij zei het al voor de tijdrit in de Giro en bevestigt dat ook nadien. Als Remco Evenepoel op dag één de roze trui pakte, zou hij die nadien weggeven. Alleen is de vraag wanneer? Dinsdag is een optie, maar dat is volgens ploegleider Klaas Lodewyck geen must. Volgende week dinsdag - na de eerste rustdag is ook een mogelijkheid. “Het is niet dat we die trui per se in de eerste week willen kwijtspelen.”