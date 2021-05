Evenepoel krijgt het zwaar, maar wil blijven vechten voor top tien: “Misschien is mijn lichaam nog niet wat we gehoopt hadden”

GiroRemco Evenepoel verloor vandaag opnieuw tijd op andere klassementsmannen. De kopman van Deceuninck-Quick.Step voelt dat het steeds zwaarder wordt voor hem in deze Giro, maar wil blijven vechten voor een plek in de top tien.

“Ik begon, eens we aan aan de steile stukken begonnen, te voelen dat de benen leegliepen. Misschien is mijn lichaam toch nog niet helemaal wat we op voorhand hadden gehoopt. Ik verlies wel wat tijd, maar sta nog steeds mooi in de top tien. Ik ga er elke dag voor vechten om in die top tien te blijven, maar de jongens hoeven zich niet meer speciaal voor mij op te offeren. Iemand als Almeida mag volgende keer mee in de vlucht om voor ritzege te strijden. Ik heb vandaag gevoeld dat het steeds zwaarder wordt en dat de lange break erin hakt.”

“Ik weet dat ik meeging tot de voorlaatste kilometer, maar als de power er niet meer is, dan is ze er niet meer. Het was ook een vreemde dag qua temperatuur. Misschien is mijn lichaam daar nog niet aan gewend, maar dat is koers. Uiteindelijk kom ik van heel ver en is geen enkel resultaat hier goed of slecht.”

“De rit van maandag zou me beter moeten liggen. De beklimmingen daar zijn iets minder steil, op de slotklim na. Dat zijn eerder tempobeklimmingen. Ik wist dat ik vandaag ging afzien in de laatste 3 kilometer, ik moet nog werken aan de steile, explosieve klimmetjes. Vandaag verlies ik weer anderhalve minuut op Bernal, al is dat geen schande als je ziet hoe hij rondrijdt. Zijn eindzege is nog niet binnen, ik merk dat Yates erdoor komt, maar Bernal komt zeker dicht in de buurt.”

Volledig scherm Evenepoel na de Zoncolan. © rv