Evenepoel kijkt vanavond op huwelijksreis toch best eens op zijn smartphone: Giro-parcours lonkt naar tijdrijders

Volgens Italiaanse traditie zijn enkele sleutelpunten van het Giro-parcours al gelekt. Het begint in de Abbruzzen met een tijdrit van 18,4 km tussen Fossacesia en Marina Ortona. Een vlakke chrono met hellende slotkilometer. De tijdrijders worden verwend want in de tweede week volgt een vlakke tijdrit van circa dertig kilometer in de buurt van Cesena (Emilia - Romagna). Op de voorlaatste dag alvorens naar Rome te vliegen voor de slotetappe wacht nog een halve klimtijdrit: een vlakke aanloop en nadien bergop naar Monte Lussari in de Julische Alpen. In totaal zo'n 65 tijdritkilometers. Een trendbreuk. In de Vuelta (31,1 km), Giro (26,3 km) en Tour (53,1 km) van 2022 kwamen de tijdrijders veel minder aan hun trekken. Het speelt in de kaart van Evenepoel en doet misschien ook Wout van Aert overstag gaan. In de Tour heeft hij alles gewonnen wat hij kan. Probeert hij in de Giro zijn grenzen te verleggen. Met Kelderman en Van Baarle heeft Jumbo-Visma renners aangetrokken die in de Tour-selectie het ontbreken van Van Aert kunnen opvangen.