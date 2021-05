Evenepoel kijkt uit naar eerste bergrit: “De slotklim moet me liggen. De roze trui? Die is pas belangrijk op 30 mei”

Giro Trainings­mak­ker Siebe Roesems: “Remco reageerde koelbloe­dig op alles wat er gaande was vandaag”

11 mei “Remco heeft geen steken laten vallen, hij is rustig gebleven en heeft koelbloedig gereageerd op alles wat er gaande was vandaag”, zegt Siebe Roesems over zijn trainingsmakker Remco Evenepoel in Giro di Remco. De zoon van ex-prof Bert Roesems zit momenteel in Calpe, maar hoort Evenepoel bijna dagelijks. “Ik ga hem straks wel nog eens sturen: ‘Zie maar dat je op temperatuur komt’.”