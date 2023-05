Evenepoel geeft vijftien seconden toe op Roglic en Ineos-duo, voorjaarsrevelatie Healy rondt knappe solo af

KIJK. Evenepoel is diep moeten gaan

De achtste etappe in de Giro gidste het peloton van Terni naar Fossombrone. In de finale kregen de renners enkele kuitenbijters, waaronder twee keer de Muro dei Cappuccini, voorgeschoteld. Alle ploegen wisten dat het vandaag hoogstwaarschijnlijk een rit voor de vluchters ging worden en daarom waren er heel wat gegadigden om mee te springen.

Na een helse openingsfase ontstond de vroege vlucht in verschillende schijven. Voorjaarsrevalatie Ben Healy, Italiaans kampioen Filippo Zanna en ervaren rot Warren Barguil waren de opvallendste namen in de dertienkoppige kopgroep. In het peloton was het Team DSM, in dienst van roze trui Andreas Leknessund, dat het tempo bepaalde.

Op de eerste beklimming van de dag, de Muro dei Cappuccini, gaf Healy er een enorme snok aan. De Ier van EF Education-Easy Post degradeerde z’n medevluchters en ging solo. Niemand zag hem nog terug. Na een tweede plaats in de Brabantse Pijl, een tweede stek in de Amstel Gold Race en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik is dit het zoveelste huzarenstukje van de oersterke Ier.

In de groep der favorieten gooide Roglic een bommetje op de slotklim. Evenepoel moest een gaatje laten op de Sloveen en werd ook voorbij gesneld door Thomas en Geoghegan Hart. Uiteindelijk moest de wereldkampioen vijftien seconden toegeven op Roglic en het Ineos-duo. Een zwak moment of is er meer aan de hand? We zullen het morgen weten.

