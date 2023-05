Evenepoel geeft veertien seconden toe op Roglic en Ineos-duo, voorjaarsrevelatie Healy rondt knappe solo af

Roze boven in de Giro, met Ben Healy pakte EF Pro Cycling een eerste etappezege in de Ronde van Italië. De Ier rondde een solo van iets meer dan 50 kilometer af. “Ik weet uit ervaring dat in grote ontsnappingen teambelangen een rol kunnen spelen. Daarom ging ik van ver gegaan. Ik voelde dat ik goeie benen had en kon het tot het einde uithouden. Ik ging gewoon en zag dat niemand mee was. Natuurlijk wist ik dat ik een goeie dag had. Schitterend om de voorbije maanden met zo’n zege te bekronen. Het is een rollercoaster geweest. Ik hou van koersen in Italië, dat is in het verleden al gebleken. Leuk ook dat ik nu in een lijstje sta met Ieren die hier in de Giro konden winnen. Het zijn mooie namen.”